Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Європейський Союз знайде спосіб виконати свої зобов’язання щодо фінансової підтримки України, навіть попри те, що кредит на 2026–2027 роки наразі залишається заблокованим.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на щорічній конференції послів ЄС у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

Вона наголосила, що Європа продовжить підтримувати Україну незалежно від інших глобальних подій.

«Моє послання тут чітке: Європа завжди буде з Україною — незалежно від того, що відбувається деінде. Ми всі хочемо, щоб цей жах і кровопролиття закінчилися. І ніхто не хоче миру більше, ніж народ України», — зазначила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що завершення війни має відбутися таким чином, щоб не створити передумов для нових конфліктів.

За її словами, ЄС працює разом з Україною та міжнародними партнерами над забезпеченням довгострокової безпеки та досягненням справедливого й тривалого миру.

Вона також наголосила на необхідності стабільної фінансової підтримки України.

«Ось чому ми запропонували кредит в розмірі 90 млрд євро для фінансування потреб України. Ви всі бачили труднощі, з якими ми зіткнулися, намагаючись втілити його в життя — навіть після того, як усі 27 лідерів погодилися на це», — сказала фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії додала, що у ЄС виникають дискусії щодо ефективності системи ухвалення рішень, однак запевнила, що фінансова підтримка буде надана.

«Я можу запевнити вас, що в цьому випадку ми виконаємо свої зобов’язання, тому що на кону наша довіра — і, що ще важливіше, наша безпека. Ми виконаємо цей кредит на 90 млрд», — підкреслила вона.

Фон дер Ляєн також нагадала, що питання розширення Європейського Союзу має стратегічне значення для безпеки регіону.

За її словами, ЄС повинен уже зараз готуватися до майбутнього членства нових країн, зокрема України, Молдови та держав Західних Балкан.

«Розширення — це не питання ідеології, це питання спільних європейських інтересів та безпеки», — резюмувала президентка Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що голова Європейської ради Антоніу Кошта закликав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виконати рішення, ухвалене лідерами країн ЄС, щодо фінансової підтримки України.

Ми раніше інформували, що МВФ погодив для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США.