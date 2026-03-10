- Дата публікації
-
Укрaїнa
РФ здійснила масований удар по великому обласному центру: з'явилися деталі від влади
Вночі проти 10 березня російська армія масовано атакувала безпілотниками Дніпро. Постраждало щонайменше 10 людей, серед них — 12-річний хлопчик.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Внаслідок російського обстріл в місті пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівки та авто.
Що відомо про постраждалих
За даними керівника ОВА, у місті було травмовано десять людей. Одну жінку шпиталізували до медзакладу.
Водночас голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук додав, що серед них потерпілих також є дитина - це 12-річний хлопчик.