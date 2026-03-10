ТСН у соціальних мережах

"УЗ" скасувала частину приміських поїздів і змінила маршрути: список рейсів

"УЗ" скасувала частину приміських поїздів і змінила маршрути: список рейсів

У вівторок, 10 березня, відбудуться зміни в русі приміських поїздів через перебої з електроенергією в контактній мережі. Деякі рейси тимчасово не курсуватимуть.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

Тимчасово не курсуватимуть:

  • №6902 Огульці (05:22) — Харків-Пас.

альтернатива: №6904 Огульці (06:36) — Харків-Пас.

  • №6903 сполученням Люботин (05:54)- Огульці

альтернатива: №6305 Харків-Пас. — Люботин (09:27) — Огульці

  • №6686 Берестин (08:35) — Харків-Пас.

альтернатива: №6678 Берестин (07:28) — Харків-Пас.

Змінюються маршрути:

﻿﻿Потяг №6684 прямуватиме Берестин — Водолага (замість Берестин –Харків-Пас.) Пасажирам рейсу №6684 необхідно буде здійснити пересадку на поїзд №6682 Власівка — Водолага — Харків-Пас.

Поїзди №6414 та №6512 прямуватимуть Лозова — Шурине (замість Лозова –Харків-Пас.). Пасажирам з поїздів необхідно буде на станції Шурине здійснити пересадку на поїзд №6508 Біляївка — Харків-Пас.

