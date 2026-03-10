- Дата публікації
У застосунку "Резерв+" запустили електронну чергу до ТЦК
Відтепер через застосунок «Резерв+» можна записатися в електронну чергу до ТЦК, обравши зручну дату та час візиту просто у смартфоні.
Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок Резерв+.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу:
обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;
не стояти в чергах;
бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;
скасувати запис або залишити відгук;
отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.
Водночас сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.
Запис через Резерв+ має таку саму юридичну силу, як і через сайт електронної черги.
