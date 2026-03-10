ТСН у соціальних мережах

У застосунку "Резерв+" запустили електронну чергу до ТЦК

Відтепер через застосунок «Резерв+» можна записатися в електронну чергу до ТЦК, обравши зручну дату та час візиту просто у смартфоні.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Електронна черга до ТЦК

Електронна черга до ТЦК / © Міністерство оборони

Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок Резерв+.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу:

  • обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;

  • не стояти в чергах;

  • бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;

  • скасувати запис або залишити відгук;

  • отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.

Водночас сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.

Запис через Резерв+ має таку саму юридичну силу, як і через сайт електронної черги.

Раніше ми писали про те, як знятися з розшуку ТЦК.

