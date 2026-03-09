- Дата публикации
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 10 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют во вторник, 10 марта. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США повысилась на 17 копеек и составляет 43,89 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 17 копеек) и злотого (вырос на 5 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США — 43,89 (+17 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,71 (+17 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,84 (+5 коп.)
Напомним, в марте 2026 года валютный рынок Украины остается относительно стабильным. Так, наличный доллар торгуется около 43–44 грн., евро — около 51 грн., без резких скачков. Эксперты объясняют это низким спросом на валюту и продажей выручки бизнесом. В ближайшее время существенных колебаний не прогнозируют, поэтому спешить с покупкой больших сумм долларов не советуют.