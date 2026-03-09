- Дата публикации
Какому знаку Зодиака повезет 10 марта
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 10 марта?
День, когда активно действовать начинают не только энергичные люди, но и те, кто в другое время является апатичным, ленивым т равнодушным во всех отношениях — как в профессиональной, деловой и финансовой, так и личной жизни. Главное — определиться с приоритетами, выбрав для работы те проекты, которые наиболее важны для карьеры или профессионального р, а остальные — отложить на некоторое время. В отношениях с другими людьми желательно говорить только правду, даже если она окажется неприятной или неудобной: ложь вскоре выйдет наружу и только ухудшит, а не улучшит ситуацию.
Весы
Весам звезды настоятельно рекомендуют на любую жизненную ситуацию, какой бы стороны их жизни она ни касалась, смотреть с юмористической точки зрения. Обстоятельства, в которых окажутся представители знака, поначалу могут показаться им неприятными, но — к счастью! — такое предположение не оправдается, особенно если они смогут от души посмеяться — как над ними, так и над собой. Заодно удастся понять, что соответствующее мировоззрение вообще всерьез облегчает жизнь и примиряет с окружающей действительностью.
