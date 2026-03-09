ТСН у соціальних мережах

Гламур
955
1 хв

Відомий український співак розлучився з дружиною, з якою 18 років прожив у шлюбі

Подружжя не афішувало свій розрив.

Віра Хмельницька
Олександр Кварта

Олександр Кварта / © instagram.com/avkvarta

Український співак і композитор Олександр Кварта розлучився з дружиною Ольгою, з якою 18 років прожив у шлюбі.

Подружжя не афішувало свій розрив. Про їхнє розлучення стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. До слова, ініціаторкою стала саме Ольга. Наприкінці травня минулого року вона подала позов до Індустріального районного суду Харкова з проханням розлучити її з чоловіком.

Справа вже була розглянута. Врешті, пару розлучили. Рішення набуло чинності наприкінці липня 2025-го. У документах зазначається, що пара не жила разом, а їхнє примирення не є можливим.

Олександр Кварта розлучився з дружиною / © court.gov.ua

Олександр Кварта розлучився з дружиною / © court.gov.ua

Водночас ані Олександр Кварта, ані його дружина Ольга своє розлучення не коментують.

Зазначимо, подружжя прожило в шлюбі 18 років. За цей час у них народились двоє синів. Від липня 2025-го Кварти офіційно розлучені.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що зірка серіалу "Білий лотос" Александра Даддаріо розлучається з чоловіком, з яким прожила в шлюбі три роки. У колишнього подружжя є спільний син, який народився у жовтні 2024 року.

