Гламур
4688
1 хв

Однорічна донечка блогерки Верби впала з каруселі та серйозно травмувалась: "Є тріщина в носі"

Знаменитості довелося звертатися за допомогою до лікарів.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Юлія Верба з донькою

Юлія Верба з донькою / © instagram.com/verbaaa

Українська блогерка Юлія Верба, вона ж Юлія Вербинець, зізналась, що її однорічна донечка Роза серйозна травмувалась.

Невтішними новинами зірка Мережі поділилась в Instagram-stories. Як виявилося, маленька Роза впала з каруселі. На жаль, без наслідків не минулося, дівчинка серйозно травмувалась. Юлія Верба негайно звернулась за допомогою до лікарів, які зробили рентген. Знімок показав, що у донечки блогерки виникла тріщина в носі.

Юлія Верба не на жах перелякалась. Знаменитість говорить, що в неї серце розривалось на шматки від того, що її донечці боляче. Та лікарі заспокоїли Юлію та запевнили, що травма загоїться і все буде гаразд.

Донька Юлії Верби дістала травму / © instagram.com/verbaaa

"Я ледь серце не вирвала з себе… Розочка впала з каруселі. Є тріщина в носі… Але лікарі сказали, що все добре, само має загоїтися", - поділилась блогерка.

Донька Юлії Верби / © instagram.com/verbaaa

Зазначимо, Юлія Верба народила доньку 18 вересня 2024 року. Батько дівчинки – бойфренд блогерки Костянтин, з яким вона перебуває в стосунках від 2023-го.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Цимбалару серйозно травмувалась. Артистка вже також пояснила, що саме сталось і чому вона жартує про стабільність у житті.

4688
