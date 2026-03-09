Чи зможе Росія піти у великий наступ: офіцер батальйону "Свобода" пояснив

Андрій Іллєнко про те, як Україна унеможливлює подальші атаки РФ

Росія вичерпує ресурси і все більше втрачає здатність до великих наступальних операцій.

Таку думку висловив офіцер батальйону «Свобода», екснардеп Андрій Іллєнко, передає «Київ 24».

«Чи вони вичерпаються найближчим часом — напевно, ні. Але тенденції у них нехороші. І все це в комплексі може говорити, що ми наближаємося до стратегічної мети — унеможливити здатність Московії вести далі наступальні дії. Чи станеться це швидко — я не налаштовую нікого на швидке, бо я противник „рожевих окулярів“», — сказав він.

Екснардеп нагадав, що попри важкий початок зими та атаки на енергетику й цивільну інфраструктуру окупанти не змогли досягти своїх цілей, водночас українські сили перейшли до нехай невеликих, але контрнаступальних дій.

«Ми вийшли з найважчого моменту і потихеньку налагоджуємо ситуацію. У ворога те, що він собі планував, нічого не вийшло», — підсумував Іллєнко.

Раніше Олександр Сирський повідомив про намагання Сил оборони України перехопити оперативну ініціативу на фронті.