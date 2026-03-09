ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
346
Час на прочитання
1 хв

Чи зможе Росія піти у великий наступ: офіцер батальйону "Свобода" пояснив

Екснардеп оцінив здатність РФ продовжувати великі наступальні операції.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Андрій Іллєнко про те, як Україна унеможливлює подальші атаки РФ

Андрій Іллєнко про те, як Україна унеможливлює подальші атаки РФ

Росія вичерпує ресурси і все більше втрачає здатність до великих наступальних операцій.

Таку думку висловив офіцер батальйону «Свобода», екснардеп Андрій Іллєнко, передає «Київ 24».

«Чи вони вичерпаються найближчим часом — напевно, ні. Але тенденції у них нехороші. І все це в комплексі може говорити, що ми наближаємося до стратегічної мети — унеможливити здатність Московії вести далі наступальні дії. Чи станеться це швидко — я не налаштовую нікого на швидке, бо я противник „рожевих окулярів“», — сказав він.

Екснардеп нагадав, що попри важкий початок зими та атаки на енергетику й цивільну інфраструктуру окупанти не змогли досягти своїх цілей, водночас українські сили перейшли до нехай невеликих, але контрнаступальних дій.

«Ми вийшли з найважчого моменту і потихеньку налагоджуємо ситуацію. У ворога те, що він собі планував, нічого не вийшло», — підсумував Іллєнко.

Раніше Олександр Сирський повідомив про намагання Сил оборони України перехопити оперативну ініціативу на фронті.

Дата публікації
Кількість переглядів
346
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie