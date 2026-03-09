- Дата публікації
-
Категорія
- Війна
- 53
- 1 хв
Втрати Росії станом на 9 березня: Генштаб оновив дані
Окупанти втратили багато техніки. Зокрема, три танки і понад 70 артсистем.
Станом на 9 березня 2026-го ЗСУ знищили 1 274 040 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 750 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу – близько 1 274 040 (+750) осіб
танків – 11 745 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 167 (+10) од.
артилерійських систем – 38 129 (+70) од.
РСЗВ – 1 675 (+2) од.
засоби ППО – 1 326 (+4) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 166 640 (+2 224) од.
крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
кораблі / катери – 31 (+1) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188) од.
спеціальна техніка – 4 083 (+0) од.
Як повідомлялося, в окупованому Донецьку дотла вигорів російський склад "Шахедів" поблизу аеропорту в окупованому Донецьку. Атака на ворожий об’єкт відбулася під час підготовки росіянами чергового удару, тож на складі була значна кількість дронів.