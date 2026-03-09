ТСН у соціальних мережах

Війна
53
1 хв

Втрати Росії станом на 9 березня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили багато техніки. Зокрема, три танки і понад 70 артсистем.

Олена Капнік
Втрати Росії.

Втрати Росії. / © Associated Press

Станом на 9 березня 2026-го ЗСУ знищили 1 274 040 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 750 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу – близько 1 274 040 (+750) осіб

  • танків – 11 745 (+3) од.

  • бойових броньованих машин – 24 167 (+10) од.

  • артилерійських систем – 38 129 (+70) од.

  • РСЗВ – 1 675 (+2) од.

  • засоби ППО – 1 326 (+4) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 349 (+0) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 166 640 (+2 224) од.

  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.

  • кораблі / катери – 31 (+1) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188) од.

  • спеціальна техніка – 4 083 (+0) од.

Як повідомлялося, в окупованому Донецьку дотла вигорів російський склад "Шахедів" поблизу аеропорту в окупованому Донецьку. Атака на ворожий об’єкт відбулася під час підготовки росіянами чергового удару, тож на складі була значна кількість дронів.

