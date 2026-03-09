- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 543
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России по состоянию на 9 марта: Генштаб обновил данные
оккупанты потеряли много техники. В частности, три танка и более 70 артсистем.
По состоянию на утро 9 марта 2026 года ВСУ уничтожили 1 274 040 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 750 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 274 040 (+750) человек
танков — 11 745 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 24 167 (+10) ед.
артиллерийских систем — 38 129 (+70) ед.
РСЗО — 1 675 (+2) ед.
средства ПВО — 1326 (+4) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 349 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 166 640 (+2 224) ед.
крылатые ракеты — 4 403 (+0) ед.
корабли / катера — 31 (+1) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 82289 (+188) ед.
специальная техника — 4083 (+0) ед.
Как сообщалось, в оккупированном Донецке дотла выгорел российский состав «Шахедов» вблизи аэропорта в оккупированном Донецке. Атака на вражеский объект произошла при подготовке россиянами очередного удара, поэтому на складе было значительное количество дронов.