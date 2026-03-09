ТСН в социальных сетях

Потери России по состоянию на 9 марта: Генштаб обновил данные

оккупанты потеряли много техники. В частности, три танка и более 70 артсистем.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Утраты России.

Утраты России. / © Associated Press

По состоянию на утро 9 марта 2026 года ВСУ уничтожили 1 274 040 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 750 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 274 040 (+750) человек

  • танков — 11 745 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 167 (+10) ед.

  • артиллерийских систем — 38 129 (+70) ед.

  • РСЗО — 1 675 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1326 (+4) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 349 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 166 640 (+2 224) ед.

  • крылатые ракеты — 4 403 (+0) ед.

  • корабли / катера — 31 (+1) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 82289 (+188) ед.

  • специальная техника — 4083 (+0) ед.

Как сообщалось, в оккупированном Донецке дотла выгорел российский состав «Шахедов» вблизи аэропорта в оккупированном Донецке. Атака на вражеский объект произошла при подготовке россиянами очередного удара, поэтому на складе было значительное количество дронов.

