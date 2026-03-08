"Несоленая соль": чем на самом деле кормят украинцев после потери Соледара

Эксперт рассказал, чем опасна соль для украинцев и как хотят ограничить ее потребление

Из-за войны настоящая соль стала для украинцев дефицитом. Россияне захватили Соледар — главное место добычи соли в Украине, еще в январе 2023 года. И сейчас нам приходится употреблять преимущественно импортируемую соль. Именно поэтому очень часто можно услышать от варящей борщ жены: «Что-то эта соль совсем не соленая!» или «Сходи-ка в магазин, потому что соль быстро закончилась».

Соль действительно быстро заканчивается, потому что, по статистике, украинцы ее потребляют очень много. В сети распространяется много слухов о вреде импорта и о том, что в свертке из магазина мы приносим не соль, а что-то несоленое и с разными примесями.

Так ли это действительно и почему украинцам рекомендуют потреблять меньше соли, узнавал ТСН.ua.

Альтернативные источники соли и европейские нормы

По словам экспертов, проблемы с собственной солью в Украине есть, потому что ее уже практически не производят. В связи с оккупацией россиянами Соледара Украина потеряла крупнейшее предприятие по добыче, ранее дававшее почти 90% соляных запасов.

«Сейчас развиваются альтернативные источники соли как пищевого продукта. Добыча находится в Закарпатье в Солотвино, во Львовском регионе — город Дрогобыч. Это частично перекрывает потребность украинцев в соли. Кроме того, добавился импорт из других стран, например Египта, Турции и Румынии», — рассказывает ТСН.ua Олег Рубан, заместитель гендиректора ГП «Укрметртесстандарт», кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины.

Он подчеркивает, что, несмотря на войну, Украина остается самым большим потребителем соли в Европе.

«Потребление соли украинцами очень высокое — оно достигает 12,5 мг на человека. При норме, которая определенна Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в 5 мг. Имеем в 2,5 раза завышенное потребление соли. Но это не значит, что украинцы едят соль по ложкам. Просто соль потребляется у нас не как непосредственно пищевой продукт, а ее слишком много в других продуктах питания. Например, в хлебных и хлебобулочных изделиях, колбасах, консервах и другом», — говорит Олег Рубан.

Новейшие стандарты соли: замена натрия калием

Эксперт добавляет, что для уменьшения употребления соли в Украине разработана программа, а также внедряется система замены натрия калием. Таким образом, новейшие продукты становятся более полезными для здоровья.

«На полках магазинов появляется соль с магнием, с заниженным натрием, калием, йодированная и морская соль, которая считается более качественной. Вероятно, поэтому эта соль не такая соленая, как мы привыкли. Но значительного кризиса с солью из-за войны войны у нас пока нет», — добавляет Рубан.

Мы поинтересовались у эксперта, как заставить украинцев потреблять меньше соли, ведь ее традиционно добавляют и в студень, и в тарань, и в обычный суп.

«Существует доказательная база, что человек получает свою дозу соли не из ложки, которой он ест, а именно от пищевого продукта, в хлебе, макаронах, тех же чипсах. Поэтому разработанная программа, прежде всего, касается производителей продуктов питания, они должны заменить соль. Вместо привычной добавлять соль с заниженным содержанием натрия и завышенным содержанием калия», — объясняет Олег Рубан.

Безопасность и мифы о «меле» в пачках соли

По мнению эксперта, соль, которую мы покупаем в магазинах, вполне безопасна. Но он подчеркивает, что граждане должны внимательно читать маркировку.

«Соль — это продукт питания. Каждый такой товар проходит сертификацию и испытание на содержание по показателям безопасности. Основная проблема для украинцев — это чрезмерное употребление соли. И она становится фактически индикатором для сердечно-сосудистых заболеваний, нарушением обменных процессов в организме. По заключению ВОЗ, чрезмерное употребление соли приводит к внезапной смерти из-за гипертонических и сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечает специалист.

По словам Олега Рубана, украинцам следует пересмотреть свои пищевые привычки.

«По показателям, которые просчитаны нашими европейскими партнерами, мы употребляем соль в 2,5 раза больше нормы и это реальная угроза здоровью наших людей. Возможно, так сложилось по традициям, что украинцы любят посолить и помидор, и огурчик, и сало. Да и Украина славилась тем, что обеспечивала солью Европу и не только, потому что ее запасы у нас до войны были и есть действительно очень большие», — отмечает Олег Рубан.

Относительно качества импорта, на которое часто жалуются потребители (якобы соль «не соленая», слишком грубая или не каменеющая из-за химических примесей), эксперт успокаивает:

«Продающаяся в наших магазинах соль безопасна, потому что перед попаданием на прилавок она проходит тщательную проверку на все показатели. По микробиологическим показателям тоже все хорошо. Были слухи, что якобы в соли есть микробы, но это нонсенс, потому что соль дезинфицируется и никаких микробов в ней не может быть. Также соль проверяется на избыточное количество остатков, таких как радионуклиды, калий, магний, натрий и более вредные вещества. Такая соль не допускается к продаже».

Поведение покупателя: на что обращать внимание в магазине

Олег Рубан советует покупателям не искать глазами знакомую старую упаковку, а анализировать состав продукта на маркировке, обращать внимание на сорт, помол, где она изготовлена или расфасована.

«Но самое главное — в соли должно будет повышенное содержание калия, и это уже доказано врачами, а также с наименьшим содержанием натрия. Поэтому нужно внимательно читать маркировку на упаковке. Ибо натрий негативно влияет на здоровье, особенно на сосуды. В свое время распространялся миф о наличии мела у соли, но это миф. Мы подняли данные за два года, никаких отклонений в соли не было обнаружено, кроме показателей калия, натрия и марганца. Они были в норме, но для здорового человека нужно употреблять: натрия — меньше, калия и марганца — больше. Также вполне безопасно и полезно употреблять йодированную соль», — заключает Олег Рубан.

