Какую соль на самом деле едят украинцы: шокирующее расследование ТСН

ТСН проверила качество соли в Украине / © pixabay.com

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Только одна из восьми упаковок соли изготовлена в Украине. Также ТСН решила проверить, а безопасна ли соль, которую продают в магазинах.

Об этом говорится в материале корреспондента «ТСН. Тижня» Оксаны Радионовой.

Как украинцы потребляют соль

Ежегодно украинцы съедают 450 тысяч тонн соли. В день украинцы потребляют 12,6 граммов соли что вдвое больше нормы. Технической солью посыпают дороги зимой. Она нужна в металлургии, нефтепереработке, химической промышленности, медицине, для производства бумаги и стекла, красок и лаков.

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До полномасштабного вторжения украинская экономика нуждалась в 907 тыс. тонн соли. И она вся была отечественная. Проблемы было всего две — коррупция и монополия. И война моментально это выявила.

Когда россияне оккупировали Соледар, а с ним «Артемсоль» — единственное предприятие, которое не только покрывало практически все наши потребности в соли, но и продавало в почти 2 десятка стран. Завод стал зоной боевых действий. Цеха предприятия сгорели, оборудование уничтожено, здания разрушены. Украина, которая обеспечивала «белым золотом» и себя, и других вынуждена тратить валюту и искать соль по всему миру.

По данным таможни, вместо заработка на соли в 2022-2024 годах мы тратим на нее по 100 миллионов долларов ежегодно. 90% стоимости соли — это ее доставка. И везем мы соль больше всего из Египта, Турции и Румынии.

Безопасна ли соль в Украине

Несколько месяцев назад из-за опасной примеси в египетской соли в сети поднялась настоящая буря. Поэтому, ТСН решила заглянуть под упаковку и отдать ее экспертам. Не только проверить ее вкус, потому что хозяйки стали жаловаться: мол, соль уже не такая соленая. А еще проанализировать растворимость «белого золота».

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И в этом ТСН поможет специалист по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов, профессор Елена Сидоренко.

Но ТСН копнула еще глубже — и решила отдать кристаллики соли с украинских полок на исследование ученым-химикам.

«Итак, имеем 8 пакетов соли. Я ее приобрела в 4 разных супермаркетах в столице и 1 пакетик из Львовщины, Дрогобыча. Здесь соль разных производителей, разных стран. Для чистоты эксперимента я пересыпаю соль в восемь одинаковых пакетов и нумерую образцы, чтобы в отделе аналитической химии Института монокристаллов Национальной академии наук, где будут проверять соль, не знали ни производителя, ни страну происхождения», — говорит Оксана Радионова.

Государство выдвигает четкие требования к качеству этой пищевой добавки. Из уроков химии мы знаем, что пищевая соль — это минимум на 97 процентов хлорид натрия. Но именно те несколько процентов, которые остались и являются самой коварной частью примесей. И одно дело, когда в соли много железа, и совсем другое — когда подсолив борщ мы съели микродозу токсичных стронция, алюминия, цинка или мышьяка. Тяжелые металлы в соли, всего более двадцати микроэлементов и будут искать химики.

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Куда исчезла украинская соль

Украина богата солью. В наших недрах 16 млрд тонн только официально подсчитанных запасов. На самом деле соли в разы больше. Этого бы хватило на миллионы лет. Но мы ее практически не добываем. При этом у нас 14 официальных месторождений поваренной соли, 8 из которых это соль каменная. Это ископаемое есть на Донбассе, Прикарпатье, Закарпатье. Меньше на юге. Добывали мы также морскую соль и в аннексированном Крыму.

А сейчас болезненная статистика: из более десятка предприятий, которые в начале 90-х добывали соль и обеспечивали не только внутренний рынок, но и импортировали за границу — сейчас осталось одно. И дело здесь не только в оккупации.

«Фактически Украина впервые в истории не обеспечена собственной пищевой солью. И это не просто констатация. И удивительно следующее, что это последствия не только войны. Фактически отсутствия нужной государственной политики», — говорит Владимир Семиноженко, гендиректор НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины.

Сейчас соль добывают в городе Дрогобыч на Львовщине. В самом сердце Дрогобыча между легендарными деревянным храмом святого Юра, который появился тоже благодаря солеварам и старинной церковью Воздвижения Честного Креста — действует единственная теперь на всю Украину солеварня.

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Дрогобычская соль / © zaxid.net

«Старые заброшенные дома. Но на самом деле мы на уникальном, старейшем в Украине предприятии, где уже более 6 веков добывают белое золото.

И метод тот же что и шестьсот лет назад — вываривают из природной рапы», — говорит корреспондентка ТСН.

Оксана Бунда — одна из тех, кто пытается спасти уникальное предприятие. Работает на Дрогобычской солеварне уже 45 лет. Она здесь и технолог, и гидрогеолог, и гид. Шахта — это соляной колодец. Который постоянно, без всякого вручения людей, наполняется соленой водой.

«Сюда течет примерно 2,3 куба рассола каждый час, и мы так его и должны добывать. Тогда и концентрация не меняется, а здесь, кстати, концентрация до 300 граммов на литр. Это больше, чем в Мертвом море», — говорит Оксана Бунда.

Оксана Бунда / © ТСН

Таких шахт-криниц раньше было три. Качают сырье — так здесь называют соленую воду — каждый час только по 10 минут. Чтобы не навредить и предотвратить образование провалов в центре города. И заполняют соленым рассолом двухсотлетние окаменевшие от соли деревянные емкости по 100 кубов каждая. Таких в Европе больше нигде нет.

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После происходит настоящая алхимическая магия. Рассол заливают в железные панвы, подогревают рапу дровами. Температура запускает процесс кристаллизации.

На солеварне сейчас работает полсотни работников. Практически все здесь делают вручную. Хотели бы варить «белого золота» больше, но старенькие полуразрушенные производственные помещения — не позволяют. Мощности почти изношены. А могли потерять все — как и десяток других солеварень в этом регионе.

Арендатор из Дрогобычской солеварни ушел в 2013. За долги газ отрезали. Лицензия на добычу закончилась. На гектары в центре города положили глаз. Часть коллектива ушла, но не все.

Бухгалтер Ольга Чайка — одна из тех, кто взялся спасать сользавод. Поехала к столичным чиновникам.

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«Я пока ехала в Киев, то я всю дорогу молилась, потому что я очень волновалась, удастся ли нам что-то. Но удалось все начать с нуля», — говорит она.

Взялись за документы, начали снова вываривать соль на дровах и превращать завод в туристическую достопримечательность региона.

После соледефицита в 2022 мощности увеличили до возможного максимума. Варят круглосуточно, в несколько смен. Ежемесячно удается получить 60 тонн соли. В масштабах Украины — это капля в море. Но ведь своя соль способна закрыть потребности региона.

Дрогобычский солеварный еще до полномасштабного вторжения передали в Фонд госимущества Украины. И как оказалось на модернизацию солеварни стало еще меньше шансов.

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«На сегодня мы воздерживаемся от выставления на аукцион в связи с тем, что не можем на период военного положения предусмотреть сохранение основного профиля, как обязанность для нового покупателя. То есть единственный на всю страну действующий солевыварочный завод, при продаже никто не защитит от превращения в квартал многоэтажек», — говорит Игорь Тимошенко, заместитель председателя Фонда госимущества Украины.

Коллектив, который когда-то своими руками спас сользавод, имеет четкую стратегию развития и надеется — государство не даст солеварне умереть.

Что говорят о качестве соли в украинских магазинах

Тем временем наш специалист по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко изучает маркировку на пачках и сразу замечает у трех производителей: соли румынской, соли египетской и албанской тот самый скандальный Е536 или как его еще обозначают калий железисто-синеродистый.

«Для того, чтобы соль не была одним кирпичом. Кроме того, он дает более светлый цвет, он как осветлитель может быть. Это достаточно токсичное вещество, но мост нормируется в очень незначительных количествах, это одна тысячная процента. В европейских странах это две тысячные процента. То есть у нас очень часто так бывает, что нормы являются более жесткими. Он уже используется более 30 лет», — говорит Елена Сидоренко.

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Для консервации овощей соль с антислеживателем лучше не использовать.

Лишь одна упаковка из 8, которые мы рандомно приобрели — украинская, дрогобычская кухонная-выварочная.

«Упаковка полиэтиленовая, и это хорошо для соли, потому что она должна герметично храниться. Защищена от течения солнечных лучей, не прозрачная. Здесь запах йодистый, если запах моря водорослей вот он здесь есть потому, что хорошо, что я вижу что йод содержится здесь. Ее можно использовать уже в питании именно вот так как написано для профилактики заболеваний», — говорит специалист.

Все остальные — импорт, хотя на упаковке и написано «сделано в Украине».

И этот обман пользователя заслуживает отдельного разговора.

Так как случилось, что страна с гигантскими месторождениями соли, покупает ее за рубежом. И не способна поддержать даже то, что еще дышит.

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«Вы слышали о, скажем, национальной программе, поскольку это стратегическая вещь, соль, что существует или государственная программа, или стратегия по украинской соли? Я не слышал, и вы не слышали», — говорит Владимир Семиноженко, гендиректор НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины

Больше — в следующих выпусках ТСН.

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