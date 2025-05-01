Цены на продукты могут снизиться: что подешевеет в мае

Цены изменились после пасхальных праздников / © pixabay.com

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В Украине цены на продукты в мае после завершения пасхальных праздников могут несколько снизиться.

Эксперты из Национального научного центра «Институт аграрной экономики» рассказали, что будет с ценами на основные продукты питания, передает «Главред».

«В апреле больше всего из других видов мяса подорожала свинина. В частности, подбрюшина, ребра, лопатка, ошеек прибавили в цене 4,1-9,5%, ведь блюда именно из свинины ключевые на пасхальном столе», — сказала ведущая научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Наталья Копытец.

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По ее словам, после праздников происходит колебание розничных цен на основные виды мяса.

В то же время наблюдается удешевление одних видов мяса и удорожание других.

По прогнозным оценкам ученых Институт аграрной экономики, в мае 2025 года возможно снижение розничных цен на говядину и свинину — до 3%. В то же время, открытие сезона пикников и выездов на природу могут обусловить повышение цен на свинину ошейок и куриные голени на 1,5-2,0%.

Что повлияло на цены

На формирование цен на овощные продукты существенно повлияли объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

В мае ожидается незначительное удешевление овощей — до 7% против апрельских цен.

«С расширением предложения тепличных овощей, прежде всего, наиболее заметно могут снизиться цены на белокочанную и морковь капусту. Средняя цена на картофель может снизиться до 30 грн/кг (-8%), что, конечно, зависит от объемов поставок, условий хранения и логистики», — уточнила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Инна Сало.

Также снизились цены на отдельные виды тепличных салатных овощей. Цены на них могут снизиться до 15% по сравнению с нынешними.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожают яйца.