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В Украине вырастут цены на яйца: к каким ценам готовиться
В преддверии Пасхи стоимость вырастет.
Цены на яйца могут колебаться в ближайшие месяцы из-за повышенного спроса перед Пасхой. Однако после стабилизации погодных условий ожидается понижение цен на яйца на 20-30%.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Он отмечает, что цены на яйца резко выросли осенью прошлого года, а зимой темпы роста несколько снизились. Однако с приближением Пасхи на рынке яиц ожидается новое удорожание на уровне 10%, что, по словам экспертов, будет вызвано повышенным спросом на этот продукт.
По его словам, с наступлением стабильного тепла, ориентировочно в конце апреля, когда предложение от домашних хозяйств увеличится, цена на яйца постепенно начнет снижаться и может снизиться на 20-30% от нынешней стоимости.
В целом украинцы должны ожидать дальнейшего повышения цен на ряд продуктов, таких как хлеб, мясо и овощи для борща.
Напомним, в Украине осенью 2022 цены на яйца били рекорды, но затем постепенно ситуация стабилизировалась. Теперь цены на яйца уже начали расти. Это связано с сезонным фактором — с сентября по декабрь на рынке уже почти нет продукции хозяйств населения.