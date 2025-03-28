В Украине вырастут цены на яйца: к каким ценам готовиться

Яйца подорожают / © pixabay.com

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Цены на яйца могут колебаться в ближайшие месяцы из-за повышенного спроса перед Пасхой. Однако после стабилизации погодных условий ожидается понижение цен на яйца на 20-30%.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Он отмечает, что цены на яйца резко выросли осенью прошлого года, а зимой темпы роста несколько снизились. Однако с приближением Пасхи на рынке яиц ожидается новое удорожание на уровне 10%, что, по словам экспертов, будет вызвано повышенным спросом на этот продукт.

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По его словам, с наступлением стабильного тепла, ориентировочно в конце апреля, когда предложение от домашних хозяйств увеличится, цена на яйца постепенно начнет снижаться и может снизиться на 20-30% от нынешней стоимости.

В целом украинцы должны ожидать дальнейшего повышения цен на ряд продуктов, таких как хлеб, мясо и овощи для борща.

Напомним, в Украине осенью 2022 цены на яйца били рекорды, но затем постепенно ситуация стабилизировалась. Теперь цены на яйца уже начали расти. Это связано с сезонным фактором — с сентября по декабрь на рынке уже почти нет продукции хозяйств населения.