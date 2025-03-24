Не спешите выливать воду, в которой варились яйца – и вот почему

При отваре яиц часть полезных веществ вываривается из скорлупы и остается в воде.

Если вы выливаете воду после варки яиц, то совершаете серьезную ошибку.

Какая польза такой воды

Яичная скорлупа содержит множество полезных витаминов и минералов. При варке они растворяются в воде. Поэтому его можно смело использовать в дальнейшем после охлаждения.

В воде, где варились яйца, можно замачивать семена и поливать растения. Конечно, нужно подождать, пока она охладится и только потом использовать.

Витамины, содержащиеся в скорлупе, помогают растениям быстро набирать зеленую массу и поддерживают оптимальный уровень кислотности почвы.

Если комнатные растения на вашем подоконнике начали увядать или засыхать, полейте их яичной водой. Такую процедуру можно осуществлять один раз в 3-4 недели – и это при условии, что вы не подкармливаете растить другими комбинированными препаратами. В таком случае возникает риск передозировки минеральных солей.

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