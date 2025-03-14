Что делать, чтобы рассада не болела черной ножкой: рассыпьте на земле один ингредиент

Украинский огородник рассказал, как именно нужно бороться с черной ножкой и другими болезнями, чтобы рассада выросла крепкой и здоровой. Оказывается, все очень просто.

Черная ножка – это инфекционное грибковое заболевание. Микроорганизмы, которые его вызывают, находятся в поверхностном слое почвы и при определенных условиях могут заражать молодые растения, особенно рассаду, отмечает блогер на своем YouTube-канале.

Автор видео указывает, что грибок активно развивается в таких условиях, как слишком частый полив, резкие изменения температуры и слишком плотное высевание рассады.

"Эту болезнь невозможно вылечить, поэтому лучше предотвратить ее возникновение. Если же рассада уже пострадала от черной ножки, необходимо удалить все пораженные части растения, прекратить полив и посыпать почву тонким слоем сухого песка", – советует блогер.

Он также предупредил, что после этого нельзя допускать резких колебаний температуры и ее снижения до +16 °C.

Огородник подчеркнул, что если правильно контролировать полив и не нарушать температурный режим, рассада никогда не заболеет черной ножкой.

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