Что происходит на Сумщине: военный ответил

Силы обороны оперативно обнаруживают и уничтожают врага еще на подходе к границе.

На севере Сумской области русские войска сменили тактику – вместо диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) они пытаются прорываться малыми группами пехоты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Северск" Вадим Мысник.

По его словам, активность ДРГ зависит от сезона, но сейчас враг увеличил количество боевых столкновений на границе.

“На севере Сумской области такие случаи бывают регулярно, но наши Силы обороны своевременно обнаруживают и уничтожают противника. Мы не даем оккупантам проникать на нашу территорию», – подчеркнул он.

В то же время, Мысник отметил, что на Черниговском направлении с начала года россияне не предпринимали новых попыток прорыва.

Относительно боевой техники ситуация у врага крайне плохая – российские силы теряют ее еще на подходе к границе из-за эффективной работы украинских военных.

Напомним, в Сумской области объявили обязательную эвакуацию еще из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин, а именно 543 человека.

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