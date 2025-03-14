Що відбувається на Сумщині: військовий відповів

Сили оборони оперативно виявляють і знищують ворога ще на підході до кордону.

На півночі Сумської області російські війська змінили тактику – замість диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) вони намагаються прориватися малими групами піхоти.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) “Сіверськ” Вадим Мисник.

За його словами, активність ДРГ залежить від сезону, але нині ворог збільшив кількість бойових сутичок на кордоні.

“На півночі Сумської області такі випадки трапляються регулярно, але наші Сили оборони своєчасно виявляють і знищують противника. Ми не даємо окупантам проникати на нашу територію”, – підкреслив він.

Водночас Мисник зазначив, що на Чернігівському напрямку з початку року росіяни не робили нових спроб прориву.

Щодо бойової техніки, ситуація у ворога вкрай погана – російські сили втрачають її ще на підході до кордону через ефективну роботу українських військових.

Нагадаємо, в Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію ще з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад, а саме 543 людей.

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