Чи втримають ЗСУ Покровськ: відповідь експерта

На цьому напрямку ситуація залишається контрольованою, хоча на окремих ділянках у росіян є певні тактичні успіхи.

На Покровському напрямку українським військовим вдалося втримати оборону, зупинивши просування російських військ. Це стало можливим, зокрема, завдяки посиленню регіону морською піхотою.

Про це в ефірі “Радіо NV” повідомив військовий експерт, засновник БО “Реактивна пошта” Павло Нарожний.

“Вони утримали фронт Покровська. Ворог зміг протиснути околиці, два фланги, і місяць тому була загроза оточення. Зараз такої ситуації і близько немає – йдуть контратаки, наші бійці покращують позиції та відкидають ворога”, – зазначив експерт.

Водночас він підкреслив, що російські окупанти знищили близько 60-70% інфраструктури Покровська. Попри це, місто продовжує триматися.

“Опалення немає, інфраструктури теж. Але якихось загроз, що ворог зайде в Покровськ, зараз немає. Навпаки, наші бійці відкидають ворога, а ініціатива поступово переходить до нас”, – додав Нарожний.

Нагадаємо, СБУ затримала на Донеччині агентку ГРУ, яка коригувала ракетно-бомбові та артилерійські удари російських окупантів по захисниках Слов’янська.

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