ЗСУ не чинили сильного опору росіянам і почали виводити війська з Курської області.

Українські військові виходять з Курської області під тиском Сполучених Штатів, оскільки це може бути однією з передумов для припинення вогню.

Про це пише видання Le Monde.

У матеріалі ЗМІ йдеться, що українські військові почали поступове виведення своїх військ з Курської області кілька днів тому. Водночас у мережі немає відео чи фото, на яких було б видно групи полонених чи значних захоплень покинутої української зброї, а це показує, що бойові дії не мали сильної інтенсивності.

"Вже під тиском російських військових сил, які в шість разів перевищували їх розміри, вони (українці, - ред.) отримали серйозний удар внаслідок американського рішення від 5 березня більше не надавати їм дані військової розвідки. Відсутність зображень груп полонених або значних захоплень покинутої української зброї свідчить про те, що бої не були великої інтенсивності. Протягом трьох років війни українські війська майже завжди чинили запеклий опір в оборонній позиції, чого зараз явно не було", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що армія РФ прагне витіснити ЗСУ з Курської області.

Ми раніше інформували, що росіяни захопили Суджу у Курській області.

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