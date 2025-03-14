В російському Туапсе дрони атакували місцевий НПЗ

В Російському місті Туапсе, що у Краснодарському краю, в ніч проти 14 березня ударні безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод.

Про це в соцмережах повідомляють місцеві жителі.

Повідомляється, що перед пожежею жителі даного регіону чули вибухи.

Місцеві медіа заявили, що на місцевий нафтопереробний завод "впали уламки збитого безпілотника", внаслідок чого зайнялася пожежа.

Влада регіону поки жодним чином не прокоментувала атаку на НПЗ.

Раніше повідомлялося, що джерела в ГУР підтвердили атаку на НПЗ в Самарській області.

Ми раніше інформували, що Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони атакували низку стратегічних об’єктів Росії.

Читайте також: