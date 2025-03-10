Джерела в ГУР підтвердили атаку на НПЗ в Самарській області: подробиці

Проєктна потужність цього заводу сягає понад 8,8 млн т нафти на рік.

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України у ніч проти 10 березня атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

За даними джерел, вночі українські дрони влаштували чергову атаку на нафтопереробний комплекс РФ. Цього разу удару було завдано по Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області. Зокрема цей завод виготовляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків, таких як Су-27, Ту-22МЗ та інших.

Повідомляється, що "прильоти" по НПЗ сталися близько 2:00 за місцевим часом. Їх було чутно одразу в кількох районах міста.

Новокуйбишевський завод – найпотужніше нафтопереробне підприємство серед заводів Самарської групи НК "Роснефть". Проєктна потужність цього НПЗ сягає понад 8,8 млн т нафти на рік.

Нагадаємо, раніше російські телеграм-канали повідомили про гучні вибухи в Самарській області у ніч проти 10 березня та про атаку на НПЗ.