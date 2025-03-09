Партизани зірвали логістику окупантів у Криму

Влаштована диверсія порушила важливу лінію постачання.
Агенти партизанського руху "Атеш" успішно здійснили операцію зі зриву логістики російських окупантів у Джанкойському районі.
Про це повідомляє "Атеш".
Партизани відстежили залізничний склад із пальним, який прямував до Запорізької області, та завдали удару по інфраструктурі. В результаті було знищено релейну шафу, що призвело до затримки перекидання техніки залізницею та створило значні проблеми з постачанням.
Диверсія була здійснена біля населеного пункту Столбове в Джанкойському районі.
Партизани наголошують: "Крим – це Україна, а кожен окупант буде знищений!"
Нагадаємо, представники партизанського руху "АТЕШ" виявили нові укріплення та об'єкти російської армії у тимчасово окупованому Криму.
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