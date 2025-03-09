Партизаны сорвали логистику оккупантов в Крыму

Агенты партизанского движения "Атеш" успешно провели операцию по срыву логистики российских оккупантов в Джанкойском районе.

Об этом сообщает "Атеш".

Партизаны отследили железнодорожный состав с горючим, который направлялся в Запорожскую область, и нанесли удар по инфраструктуре. В результате был уничтожен релейный шкаф, что привело к задержке опрокидывания техники по железной дороге и создало значительные проблемы со снабжением.

Диверсия была осуществлена возле населенного пункта Столбовое в Джанкойском районе.

Партизаны подчеркивают: "Крым – это Украина, а каждый оккупант будет уничтожен!"

Напомним, представители партизанского движения "АТЕШ" обнаружили новые укрепления и объекты российской армии во временно оккупированном Крыму.

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