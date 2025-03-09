Бои за Курскую область: у россиян есть преимущества

Армия России пытается вытеснить группировку Вооруженных сил Украины в Курской области. Боевые действия продолжаются в населенных пунктах в районе города Суджа.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным обнародованных 8 марта геолокационных кадров, российские войска недавно захватили село Черкасское Поречное к северу от Суджи.

Российские военные блогеры утверждают, что подразделения 30-го мотострелкового полка (72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) и 1427-го мотострелкового полка (сформированного во время частичного призыва в запас в 2022 году), продвигаются.

Российский источник утверждал, что бои продолжаются вдоль линии Лебедевка – Кубаткин – Бондаревка (на северо-западе и востоке от Суджи), но ситуация в этой местности непонятна.

Кроме того, отмечают в ISW, 8 марта российские войска также начали атаки на город Суджа.

Российские блогеры утверждали, что возле населенного пункта атакуют элементы чеченской спецгруппы "Аида", 30-го мотострелкового полка, 11-й бригады воздушно-десантных войск, штурмового отряда "Ветеран" (Добровольческий корпус России) и 177-го морского пехотного полка.

Тем временем российские войска взрывают мосты в Курской области и вдоль международной границы. Вероятно, таким образом россияне пытаются не позволить украинским войскам выйти из Курской области на территорию Украины.

Ранее издание The Telegraph писало, что 10 тысяч солдат ВСУ под угрозой оцепления на Курщине. Больше об этом читайте в новости.

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