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Магнитная буря 9 марта: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря 9 марта: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / Фото: Associated Press

В предыдущие дни были сильные магнитные бури.

Сегодня, 9 марта, фиксируют средний уровень магнитных бурь. Это солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень).

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

Заметим, что Солнечные вспышки и выбросы коронарной массы, вызывающие магнитные бури на Земле, могут произойти в любой момент. Именно поэтому прогнозы специалистов предварительны.

Магнитные бури 9 марта. Фото: meteoagent. / ©
Магнитные бури 9 марта. Фото: meteoagent.

В предыдущие несколько дней – 4-6 марта – магнитные бури были мощны. Поэтому последствия от них могут ощущаться и сейчас. В период магнитных бурь врачи советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здоровое питание.

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