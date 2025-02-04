Армия РФ продвигается в Курской области: детали от ISW

За прошедшие сутки, 3 февраля, войска РФ продолжили наступательные операции на украинском выступлении в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российские источники утверждали, что бои продолжались у Свердликова, Марьевки, Погребков и Лебедевки. Кроме того, так называемые русские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Погребков и Свердликова, но ISW не нашло подтверждения этих утверждений.

Аналитики подчеркивают, что подразделения российской 106-й воздушно-десантной дивизии и специалисты по беспилотникам российского Центра передовых беспилотных технологий Рубикон действуют в Курской области. В частности, вблизи Погребко действуют подразделения российской 34-й отдельной мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия (ОГА) Южного военного округа (ПВО)).

В ISW также отмечают, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 31 января украинский удар по российскому командному пункту в Рильске (северо-западнее Суджи) унес жизни десятков российских и северокорейских офицеров.

Как сообщалось, войска Северной Кореи вывели с линии фронта на Курщине. С момента прибытия на поле боя солдаты Северной Кореи были оставлены на произвол судьбы. Продвигаясь с небольшим количеством бронетехники, они редко останавливались, чтобы перегруппироваться или отступать.

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