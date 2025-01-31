Войска Северной Кореи вывели с линии фронта на Курщине: New York Times сообщил почему

Осенью 2024 года в РФ прибыло 11 тысяч военных Северной Кореи.

Войска Северной Кореи были выведены с линии фронта в Курской области. Северокорейские силы понесли большие потери в боях.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальные лица Украины и США.

Анонимные источники издания отмечают, что северокорейские войска, отправлявшиеся на войну как подкрепление для армии РФ, не замечали на фронте уже около двух недель.

Отметим, что в ноябре 2024-го Ким Чен Ын отправил в Россию около 11 тысяч своих солдат. Впрочем, как ранее заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, за три месяца боев численность сил КНДР сократилась вдвое.

В свою очередь, украинские военные, воевавшие против северокорейцев, описывали их как ожесточенных воинов. Впрочем, дезорганизация в их рядах и отсутствие сплоченности с российскими подразделениями быстро повлекли потери, сообщил NYT украинский чиновник. С момента прибытия на поле боя солдаты Северной Кореи были оставлены на произвол судьбы. Продвигаясь с небольшим количеством бронетехники, они редко останавливались, чтобы перегруппироваться или отступать.

"Многие солдаты являются одними из лучше подготовленных сил специальных операций Северной Кореи, но россияне, похоже, использовали их в качестве пехотинцев, отправляя волнами через поля, усеянные минами, чтобы их косил сильный украинский огонь", — пишет New York Times.

Американские чиновники в общении с изданием подчеркнули, что решение вывести северокорейские войска с линии фронта может не быть постоянным. По их словам, вполне возможно, что они могут вернуться после дополнительной учебы или после того, как россияне найдут новые способы их развертывания, чтобы избежать столь больших потерь.

Напомним, аналитики Института изучения войны ( ISW ) сообщили, что ВСУ продвинулись вперед в Курской области. В частности, они отразили российскую механизированную атаку численностью примерно в один взвод с привлечением по меньшей мере четырех бронированных машин.

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