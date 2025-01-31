Не хватает людей на "мясные штурмы": россияне сменили тактику наступления на Покровск

Основным направлением наступления РФ на Донбассе остается Покровск: оккупанты пытаются обойти город с запада, чтобы перекрыть пути поставок Сил обороны Украины.

Об этом пишет Al Jazeera.

Половина боестолкновений на украинской линии фронта сейчас происходит в районе Покровска. Также россияне значительно активнее используют КАБы – в течение недели оккупанты сбросили их вдвое больше, чем за предыдущую неделю.

"Все это свидетельствует о том, что россияне готовятся к штурму города. Они усиливают атаки на позиции украинских военных, пытаясь наступать почти непрерывно. Однако тактика у них другая, чем во время штурма Авдеевки или Бахмута", — пишет издание.

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Войска РФ, которые, по данным Генштаба, уже потеряли более 800 тысяч человек убитыми и ранеными, не имеют сил на мясные штурмы. Они пытаются подвезти бойцов как можно ближе к столкновению, чтобы повысить их шансы закрепиться на новых позициях, отмечают журналисты.

"Поскольку бои продолжаются в пригороде Покровска, позиции эти нередко в зданиях или за ними ― тактика имеет смысл. Вот только она сопровождается значительными потерями бронетехники, а ее восстанавливать россиянам еще сложнее, чем человеческий ресурс", — добавляет издание.

Украинцы же в ответ активизировали удары по российским тылам. Результатом стало не только поражение российских нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов, что ухудшает стратегические возможности агрессора, но и обезвреживание установок ПВО С-400, развитой российской системы противовоздушной обороны.

Наступление РФ на Покровск

Войска страны-агрессора России продвинулись к южному флангу города Покровска Донецкой области, где совершают атаки на позиции Сил обороны. Россияне сосредотачивают для наступления пехотные группы и используют погодные условия. В частности, туман препятствует работе аэроразведки, поэтому оккупанты плотно используют пехоту группами от двух до десяти человек.

Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что линия фронта расположена в нескольких километрах от Покровска Донецкой области. Практически вся критическая инфраструктура в городе уничтожена.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), опубликованному 7 декабря, вооруженные силы РФ продолжат жертвовать техникой и живой силой для достижения тактических территориальных преимуществ в Покровском районе. Ожидается, что такие операции будут продолжаться до 2025 года, хотя их прогресс остается неустойчивым.

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