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Взрывы в Хмельницкой области: какие последствия атаки беспилотников

Взрывы в Хмельницкой области: какие последствия атаки беспилотников

Взрыв. / Фото: Associated Press

Обошлось без пострадавших местных жителей.

Ночью и утром пятницы, 31 января, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 04:14 до 07:28, силы противовоздушной обороны уничтожили шесть вражеских БПЛА типа "Shahed".

"В результате атаки повреждены окна, фасады и заборы в трех частных домах. К счастью, пострадавших нет", — подчеркнул глава ОВА.

Как сообщалось, сегодня утром в Хмельницкой области гремели взрывы. Регион атаковали "Шахеды". В частности, воздушные силы предупреждали об угрозе для Староконстантинова.

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