На Хмельнитчине гремят взрывы: регион атакуют "Шахеды"

В области объявлена воздушная тревога.
Сегодня, 31 января, в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. В области была объявлена воздушная тревога с 04:14.
Местные власти пока не комментируют информацию.
Напомним, утром в ряде областей объявлена воздушная тревога. Над Украиной кружат беспилотники, зашедшие в воздушное пространство страны еще накануне вечером.
Отметим, что 30 января во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников. Сработало ПВО.