На Хмельнитчине гремят взрывы: регион атакуют "Шахеды"

Сегодня, 31 января, в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. В области была объявлена воздушная тревога с 04:14.

Местные власти пока не комментируют информацию.

Напомним, утром в ряде областей объявлена воздушная тревога. Над Украиной кружат беспилотники, зашедшие в воздушное пространство страны еще накануне вечером.

Отметим, что 30 января во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников. Сработало ПВО.

Читайте также: