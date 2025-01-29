От линии фронта до Харькова 20 км: военный оценил опасность для города

В настоящее время украинские Вооруженные силы ведут наступательные действия в Харьковском направлении. Цель РФ остается неизменной – это захват Харькова. От линии фронта в город около 20 км.

Об этом сообщил представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Нацгвардии Владимир Дегтярев в эфире " КИЕВ24 ".

"Если им (россиянам — Ред.) удастся продвинуться где-то на десять километров до поселка Липцы, расположенного на господствующей высоте, то оттуда открывается возможность наносить огню ствольной артиллерией по Харькову, по окружной дороге", — рассказал военный.

По его словам, если российские военные захватят господствующую высоту, это даст врагу преимущество. Впрочем, пока им это не удается, добавляет Дегтярев. Впрочем, армия РФ пытается накопить достаточно сил для создания условий для атак.

"Наша главная задача – перехватывать их штурмовые группы до того, как они выйдут на точки накопления и передвигаются от границы к своим позициям. Благодаря контролю воздушного пространства ВСУ удается ограничить их передвижение автомобилями и техникой", – говорит Владимир Дегтярев.

Напомним, военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов отмечает, что Россия стремится вернуть освободившуюся часть Харьковщины. Оккупационные войска пытаются создать плацдарм на Купянском направлении.

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