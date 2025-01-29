Від лінії фронту до Харкова 20 км: військовий оцінив небезпеку для міста

Наразі українські Збройні сили ведуть наступальні дії на Харківському напрямку. Ціль РФ залишається незмінною - це захоплення Харкова. Від лінії фронту до міста близько 20 км.

Про це повідомив представник служби зв’язків з громадськістю бригади "Хартія" Нацгвардії Володимир Дегтярьов в ефірі "КИЇВ24".

"Якщо їм (росіянам - Ред.) вдасться просунуться десь на десять кілометрів до селища Липці, що розташоване на панівній висоті, то звідти відкривається можливість завдавати вогню ствольною артилерією по Харкову, по окружній дорозі", - розповів військовий.

За його словами, якщо російські військові захоплять панівну висоту, то це дасть ворогу перевагу. Втім, наразі їм це не вдається, додає Дегтярьов. Втім, армія РФ намагається накопичити достатньо сил для того, щоб створити умови для атак.

"Наше головне завдання - перехоплювати їхні штурмові групи до того, як вони вийдуть на точки накопичення та пересуваються від кордону до своїх позицій. Завдяки контролю повітряного простору ЗСУ вдається обмежити їхнє пересування автомобілями і технікою", - каже Володимир Дегтярьов.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов наголошує, що Росія прагне повернути звільнену частину Харківщини. Окупаційні війська намагаються створити плацдарм на Куп'янському напрямку.

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