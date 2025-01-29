День ангела 29 січня: кого та як вітати з іменинами

29 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 29 січня

29 січня 2025 року привітайте з іменинами Дмитра, Івана, Костянтина, Романа.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає "присвячений Деметрі". В дитинстві спокійний і надійний. В дорослому віці стає комунікабельним, має гнучкий характер.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві легкий і добрий. В дорослому віці стає неквапливим, але цілеспрямованим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як "постійний". В дининстві чесний, щирий. В дорослому віці стає доброзичливим, мудрим і справедливим.

Роман — латинське походження, означає "римський житель". В дитинстві імпульсивний, дещо лінивий. В дорослому віці стає життєлюбним, має веселу вдачу.

День ангела 29 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твої молитви завжди знаходять відгук, а ангел-охоронець дарує тобі мир і спокій. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше щасливих моментів, а твоя душа залишалася чистою і радісною.

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Нехай цей день принесе тобі спокій і впевненість у завтрашньому дні, адже ангел твій завжди з тобою. Бажаю здоров’я, удачі, і щоб твій життєвий шлях був освітлений теплом та благословенням Небес!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел, який охороняє тебе, завжди допомагав у складні моменти, а твоє серце було спокійне і наповнене любов’ю. Хай буде в твоєму житті тільки щастя і доброта!

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Бажаю, щоб твій ангел завжди був поряд і допомагав у будь-яких ситуаціях. Нехай твій шлях буде освітлений його світлом, а життя – наповнене благословеннями і радощами. Хай охороняє тебе від бід і дарує спокій!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твоєму життю завжди супроводжувала небесна підтримка, а твій ангел-охоронець оберігав тебе від усіх негараздів. Нехай серце твоє буде наповнене любов'ю та миром, а кожен день дарує радість та нові можливості!

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