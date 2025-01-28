29 січня — яке церковне свято, чому дружині не можна лаяти чоловіка

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 29 січня, в православному календарі перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця. Ігнатій був єпископом Антіохійським і учнем апостола Іоанна Богослова. Він став відомий своєю глибокою вірою та мужністю у часи переслідувань християн. Ігнатій активно проповідував християнську віру і був за це арештований римським імператором Траяном, який наказав його відправити до Риму, де святитель мав стати мучеником. По дорозі до Риму Ігнатій писав свої знамениті листи, в яких закликав християн до стійкості у вірі.

Святий Ігнатій був страчений у Римі 107 року, коли він був кинутий до львів у Колізеї. Після його смерті святі мощі були збережені і почали шануватися. Спочатку мощі святого Ігнатія були поховані в Римі, але пізніше, в IV столітті, їх перенесли до Константинополя (сучасний Стамбул) на прохання імператора Юстиніана I.

Перенесення мощей святого Ігнатія вважається важливою подією, оскільки це послужило підкріпленням християнської віри та поширенню культу святого. Вшанування його пам'яті сприяло зміцненню духовної єдності серед християн в той час.

Прикмети 29 січня

Народні прикмети 29 січня / Фото: pixabay.com

Вітряно — рік буде дощовим.

Півні дуже рано почали співати — чекайте на потепління.

Заметіль — літо буде спекотним.

Що завтра не можна робити

Дружині не можна лаяти чоловіка цього дня, інакше сварка може надовго затягнутися і навіть спричинити серйозні проблеми в родині. Не слід нічого піднімати з землі, тому що можете отримати проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Селяни обов'язково оглядають комори, щоб підрахувати, скільки зерна та інших запасів залишилося до кінця зими. Це вдалий день для зимової риболовлі, риба буде гарно клювати.

Читайте також: