Астрологічний прогноз на 29 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно закладати позитивну програму на місяць наперед – можна складати плани, загадувати бажання та мріяти – все задумане обов'язково здійсниться.

Символ дня: промінь світла.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір: червоний.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови.

Хвороби дня: важливо остерігатися інфекцій – їх легко підхопити і важко вилікувати.

Харчування дня: максимально ефективними виявляться піст, голодування та детокс-дієта – вони позбавлять організм шлаків і токсинів.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: один із найкращих днів для створення талісманів та оберегів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто стають віщими, тому про добрі краще нікому не розповідати, щоб не наврочити, а про погані намагатися забути – тоді вони не збудуться.

Табу дня: не можна допускати поганих думок та бажати комусь зла.

Цитата дня: «Всілякий вид роботи приємніший, ніж спокій» (Демокріт).

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