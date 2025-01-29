Астрологический прогноз на 29 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо закладывать позитивную программу на месяц вперед: можно составлять планы, загадывать желания и мечтать – все задуманное обязательно сбудется.

Символ дня: Луч света.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы.

Болезни дня: важно также остерегаться инфекций: их легко будет подхватить и трудно вылечить.

Питание дня: максимально эффективными окажутся пост, голодание и детокс-диета – они избавят организм от шлаков и токсинов.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: один из лучших дней для создания талисманов и оберегов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто становятся вещими, поэтому о хороших лучше никому не рассказывать, чтобы не сглазить, а о плохих постараться позабыть – тогда они не сбудутся.

Табу дня: нельзя допускать плохих мыслей и желать кому-нибудь зла.

Цитата дня: «Всякий вид работы приятнее, чем покой» (Демокрит).

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