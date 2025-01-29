Астрологический прогноз на 29 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо закладывать позитивную программу на месяц вперед: можно составлять планы, загадывать желания и мечтать – все задуманное обязательно сбудется.
Символ дня: Луч света.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.
За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы.
Болезни дня: важно также остерегаться инфекций: их легко будет подхватить и трудно вылечить.
Питание дня: максимально эффективными окажутся пост, голодание и детокс-диета – они избавят организм от шлаков и токсинов.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: один из лучших дней для создания талисманов и оберегов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто становятся вещими, поэтому о хороших лучше никому не рассказывать, чтобы не сглазить, а о плохих постараться позабыть – тогда они не сбудутся.
Табу дня: нельзя допускать плохих мыслей и желать кому-нибудь зла.
Цитата дня: «Всякий вид работы приятнее, чем покой» (Демокрит).
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