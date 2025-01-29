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Астрологический прогноз на 29 января

Астрологический прогноз на 29 января

Горный хрусталь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо закладывать позитивную программу на месяц вперед: можно составлять планы, загадывать желания и мечтать – все задуманное обязательно сбудется. 

Символ дня: Луч света. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: красный. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант. 

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы. 

Болезни дня: важно также остерегаться инфекций: их легко будет подхватить и трудно вылечить. 

Питание дня: максимально эффективными окажутся пост, голодание и детокс-диета – они избавят организм от шлаков и токсинов. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: один из лучших дней для создания талисманов и оберегов. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто становятся вещими, поэтому о хороших лучше никому не рассказывать, чтобы не сглазить, а о плохих постараться позабыть – тогда они не сбудутся. 

Табу дня: нельзя допускать плохих мыслей и желать кому-нибудь зла. 

Цитата дня: «Всякий вид работы приятнее, чем покой» (Демокрит). 

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