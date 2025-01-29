Втрати Росії станом на 29 січня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 29 січня ЗСУ знищили 834 670 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1670 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 834 670 (+1670) осіб,

танків ‒ 9886 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 20597 (+24) од,

артилерійських систем – 22395 (+29) од,

РСЗВ – 1264 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23456 (+57),

крилаті ракети ‒ 3054 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35366 (+97) од,

спеціальна техніка ‒ 3721 (+3).

Як повідомлялося, наступ окупантів пригальмувався на ключовому напрямку. Зокрема, сталося те тому, що окупанти зазнали великих втрат і особового складу, і техніки.

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