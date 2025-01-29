Втрати Росії станом на 29 січня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили чимало техніки.
Станом на ранок 29 січня ЗСУ знищили 834 670 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1670 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 834 670 (+1670) осіб,
- танків ‒ 9886 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20597 (+24) од,
- артилерійських систем – 22395 (+29) од,
- РСЗВ – 1264 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23456 (+57),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35366 (+97) од,
- спеціальна техніка ‒ 3721 (+3).
Як повідомлялося, наступ окупантів пригальмувався на ключовому напрямку. Зокрема, сталося те тому, що окупанти зазнали великих втрат і особового складу, і техніки.
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