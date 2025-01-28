Січневе тепло зміниться на холод: до України йде похолодання

Ще декілька днів в Україні буде тепла погода, але потім очікується похолодання.

У середу, 29 січня, в більшості західних областей України пройдуть невеликі дощі, на решті території без опадів. Вночі та вранці у східних областях очікується туман.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз на 29 січня: температура повітря в Україні буде досить теплою. Вдень температура в середньому складе +7...+12 градусів, а на заході та півдні підніметься до +12...+16 градусів. На Закарпатті температура становитиме +9...+11 градусів.

Вітер буде південний, помірний, але часом рвучкий, нагадуючи весняний. Істотних опадів в більшості областей не очікується, лише вночі в Карпатах та на Закарпатті можливі дощ і мокрий сніг, а на Волині та Рівненщині — дощ.

У Києві погода буде також теплою, без істотних опадів. Вітер південний і поривчастий. Вночі температура буде +5 градусів, а вдень — близько +9 градусів.

На 30 січня збережеться тепла погода, однак вже з 1 лютого в Україні почнеться похолодання.

Нагадаємо, у лютому 2025 року в Україні температура буде на 1,5–2 градуси вищою за норму, коливаючись від -3 до +2 градусів.

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