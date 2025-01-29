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Астрономи довели існування паралельного Всесвіту

Астрономи довели існування паралельного Всесвіту

Математичні докази астрономів показують, що паралельні всесвіти існують / Фото: pixabay.com

Математичне доведення астрономами підтвердило існування паралельних реальностей.

Астрономи зробили революційне відкриття, математично підтвердивши існування паралельного Всесвіту. Завдяки новим дослідженням астрономи довели, що паралельний Всесвіт не є лише фантазією, а реальним існуючим феноменом.

Про це пише видання Space.

Науковці вважають, що існування паралельних всесвітів може бути пояснено двома основними способами: через космічну інфляцію на ранніх етапах розвитку Всесвіту та через квантові процеси, згідно з теорією багатьох світів.

Концепція паралельних всесвітів має кілька наукових пояснень, зокрема через космічну інфляцію та квантові процеси, які можуть створювати різні реальності. Перша теорія передбачає, що в самих ранніх етапах розвитку Всесвіту відбувся процес, у результаті якого утворилися численні всесвіти, кожен з яких має власні фізичні закони. Ці всесвіти перебувають поза межами нашого спостереження та віддаляються від нас швидше за світло, що робить неможливим фізичне потрапляння в них або контакт з ними.

Інша теорія, пов'язана з квантовою механікою, стверджує, що кожна випадкова квантова подія, яка має два або більше можливих результатів, призводить до утворення нової гілки Всесвіту. Це означає, що існують паралельні реальності, в яких можуть відбуватися різні варіанти розвитку подій, що виникають через різні рішення чи випадкові події на мікроскопічному рівні.

Ідея про можливість подорожей між паралельними всесвітами викликає багато суперечок і теоретичних запитань. Одним із таких способів потрапити в інші реальності може бути створення машини часу. Але це породжує численні парадокси, зокрема класичний "парадокс дідуся", де подорож у минуле може призвести до зміни подій, що викликає логічні суперечності. Стівен Гокінг і Ігор Новіков запропонували свої пояснення, які варіюються від заборони подорожей у минуле до можливості відвідати минуле, але без можливості змінювати вже події, які відбулись.

Одна з цікавих гіпотез передбачає, що подорож у минуле може не призвести до змін у нашій реальності, а створює нову гілку Всесвіту, де змінені події завжди були іншими, тим самим не порушуючи нашої історії. Всі ці теорії є лише гіпотезами, оскільки сучасні технології не дозволяють здійснювати подорожі в часі, а також існують фізичні обмеження, які перешкоджають детальному вивченню цих процесів.

Загалом, хоча концепція паралельних всесвітів і подорожей між ними виглядає захопливою, наразі вона залишається в межах теоретичних припущень і не має практичного підтвердження. Однак, з розвитком науки та нових технологій, ці ідеї можуть стати більш реальними для вивчення в майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили під стародавньою церквою так званий "вхід до пекла". 

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