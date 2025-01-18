Потужний імпульс від Сонця досяг Землі: які це має наслідки

За прогнозами, сонячна активність може залишатись високою ще кілька днів.

17 січня в активній області 3964 стався потужний сонячний спалах магнітудою M7.4. Він почався о 13:24 UTC і тривав до 13:39 UTC. Це був найбільший з п'яти спалахів середнього класу (M), що відбулись того дня.

Про це пише The Watchers.

За інформацією астрономів, під час цього спалаху не було зафіксовано корональних масових викидів (CME), що означає, що потужні сонячні викиди не вплинули безпосередньо на Землю. Проте, активність сонця продовжує зростати: з 02:11 UTC до 13:35 UTC 17 січня спостерігалися ще чотири спалахи класу M.

Активна область 3964 зараз має магнітну конфігурацію "Бета", що вказує на можливість подальших потужних спалахів. Однак, оскільки ця область рухається до західного краю Сонця, ймовірність сонячних спалахів, спрямованих на Землю, зменшується з кожним днем.

За прогнозами, найбільше погіршення радіочастотного зв'язку відбудеться над південною частиною Атлантичного океану, частинами Африки та Південною Америкою.

Прогноз на найближчі дні: ймовірність сонячних спалахів класу M складає 55%, а класу X — 15%. Очікується, що рівень сонячної активності залишатиметься на рівні від незначного до помірного до 19 січня.

Щодо сонячного вітру, то останні 24 години показали вплив високошвидкісного потоку з корональної діри. Швидкість сонячного вітру поступово знижувалася з 480 до 450 км/с, а потім знову зросла до 525 км/с о 07:00 UTC 18 січня. Прогнозується, що ці посилені умови збережуться до 19 січня.

За цей час геомагнітне поле Землі варіювалося від спокійного до активного. Очікуються активні умови 17 та 18 січня, а також періоди спокою або слабкої активності 19 січня.

Потужні спалахи на Сонці можуть серйозно порушити роботу технологічної інфраструктури та загрожувати здоров'ю людини. Електромагнітні викиди впливають на супутники, навігаційні системи та радіозв'язок, а магнітні бурі здатні пошкодити електромережі. Крім того, підвищена радіація небезпечна для космонавтів, які не мають достатнього захисту.

Нагадаємо, Сонце наближається до піка активності свого 11-річного циклу, що може призвести до магнітних бур, відключень електрики та перебоїв зв'язку. Експерти попереджають про посилення сонячних штормів наступного року.

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