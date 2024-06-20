Магнітне поле Сонця перевернеться: чим це обернеться для Землі

Подія відбувається приблизно раз на 11 років і знаменує собою важливий момент сонячного циклу.

У Сонця скоро зміниться магнітне поле. Це явище відбувається приблизно кожні 11 років і зміна полярності означає наближення нашої зірки до сонячного максимуму, тобто піку активності Сонця. Востаннє магнітне поле Сонця переверталося наприкінці 2013 року.

Про це пише Space.

11-річний цикл сонячної активності обумовлений магнітним полем Сонця і визначається частотою та інтенсивністю появи сонячних плям на поверхні зірки. Пік сонячної активності протягом цього циклу називається сонячним максимумом, і поточні оцінки пророкують, що він триватиме в період від кінця 2024 року до початку 2026 року. Але є ще один дуже важливий цикл — це цикл Гейла, який триває 22 роки, протягом якого магнітне поле Сонця змінює напрямок, а потім повертається у вихідний стан.

За словами астрофізика Раяна Френча, під час сонячного мінімуму, тобто низької активності Сонця, магнітне поле зірки має один північний і один південний полюс, як і магнітне поле Землі. Але в міру наближення до сонячного максимуму магнітне поле Сонця стає складнішим, без чіткого поділу північного і південного полюсів. Коли сонячний максимум минає і настає сонячний мінімум, Сонце знову має два магнітні полюси, хоча і з перевернутою полярністю.

Майбутня зміна полярності відбудеться з північного на південне магнітне поле в північній півкулі і навпаки в південній півкулі. Це призведе до того, що орієнтація магнітного поля буде такою ж, як у Землі, магнітне поле якої також спрямоване на південь у північній півкулі.

Раніше вчені заявляли, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце чекає багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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