Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

У четвер, 20 червня, о 13:47 у Києві та областях оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека – по всій території України.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)" – йдеться у повідомленні.

Масований обстріл України 20 червня

В ніч проти четверга, 20 червня, російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники Shahed. Усього застосовано дев'ять ракет різних типів і 27 БпЛА. Сили ППО знищили 5/9 ракет і 27/27 дронів.

Читайте також: