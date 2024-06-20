Нічний удар РФ по Україні: скільки ракет і безпілотників збили сили ППО, куди поцілився ворог

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У ніч проти четверга, 20 червня, російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники Shahed. Усього застосовано дев'ять ракет різних типів та 27 БпЛА. Сили ППО знищили п'ять ракет 27 дронів.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Вночі РФ застосувала для своєї атаки:
- чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);
- три балістичні ракети "Іскандер-М" (із Воронезької області РФ);
- дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);
- 27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - російський Приморсько-Ахтарськ).
"Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – схід України, зокрема Дніпропетровщина", - повідомив Олещук.
Українська ППО бито 32 повітряні цілі:
- чотири крилаті ракети Х-101/Х-555;
- одну керовану авіаційну ракету Х-59;
- 27 "Shahed-131/136".
"Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях", - наголосив командувач Повітряних сили.