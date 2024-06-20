Нічний удар РФ по Україні: скільки ракет і безпілотників збили сили ППО, куди поцілився ворог

У ніч проти четверга, 20 червня, російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники Shahed. Усього застосовано дев'ять ракет різних типів та 27 БпЛА. Сили ППО знищили п'ять ракет 27 дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Вночі РФ застосувала для своєї атаки:

чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

крилаті ракети із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря); три балістичні ракети "Іскандер-М" (із Воронезької області РФ);

балістичні ракети (із Воронезької області РФ); дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

керовані авіаційні ракети (із повітряного простору над акваторією Азовського моря); 27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - російський Приморсько-Ахтарськ).

"Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – схід України, зокрема Дніпропетровщина", - повідомив Олещук.

Українська ППО бито 32 повітряні цілі:

чотири крилаті ракети Х-101/Х-555;

одну керовану авіаційну ракету Х-59;

27 "Shahed-131/136".

"Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях", - наголосив командувач Повітряних сили.