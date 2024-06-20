Росія атакувала Київ дронами-камікадзе: перші подробиці

У столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

У ніч проти 20 червня росіяни атакували Київ. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ударні дрони були знищені на підступах до столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Наразі у Києві не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли через Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку.

"Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість в своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією КМВА, наразі в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі, Вінниці та Запоріжжі пролунали вибухи. На Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

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