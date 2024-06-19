Вночі у Львівській області сталися вибухи: що відомо

Вночі проти середи, 19 червня, армія РФ атакувала Львівську область безпілотниками - в регіоні лунали вибухи. Сили ППО знищили п'ять дронів.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 "Шахедів", які атакували Львівщину цієї ночі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала від 02:32 до 03:35, у повітряний простір Львівщини зайшли чотири ворожі безпілотники. Під час другої тривоги, яка тривала від 04:27 до 05:24, нашу область намагався атакувати ще один "Шахед".

"Усіх їх наші воїни ППО збили", - наголосив Козицький.