Хусити, ймовірно затопили ще одне судно у Червоному морі - Reuters

У Червоному морі, скоріше за все, затонув ще один корабель, який був атакований єменськими хуситами.

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Йдеться про суховантаж Tutor, яке угруповання атакувало 12 червня, повідомляє Reuters.

Видання пише, що згідно з повідомленням Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO), на останньому зареєстрованому місці перебування судна були виявлені уламки та залишки нафтопродуктів.

Наразі один член екіпажу, який на момент атаки був у машинному відділенні Tutor, залишається зниклим безвісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стала відома доля екіпажу українсько-польського судна, яке обстріляли хусити.

Крім того, ми раніше інформували, що хусити атакували український корабель "Вербена" в Аденській затоці.

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