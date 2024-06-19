Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Хусити, ймовірно затопили ще одне судно у Червоному морі - Reuters

Хусити, ймовірно затопили ще одне судно у Червоному морі - Reuters

Бойовики-хусити в Ємені / Фото: Getty Images

Наразі один член екіпажу залишається зниклим безвісти.

У Червоному морі, скоріше за все, затонув ще один корабель, який був атакований єменськими хуситами.

Йдеться про суховантаж Tutor, яке угруповання атакувало 12 червня, повідомляє Reuters.

Видання пише, що згідно з повідомленням Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO), на останньому зареєстрованому місці перебування судна були виявлені уламки та залишки нафтопродуктів.

Наразі один член екіпажу, який на момент атаки був у машинному відділенні Tutor, залишається зниклим безвісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стала відома доля екіпажу українсько-польського судна, яке обстріляли хусити.

Крім того, ми раніше інформували, що хусити атакували український корабель "Вербена" в Аденській затоці.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація