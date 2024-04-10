США збили балістичну ракету хуситів у Червоному морі – CENTCOM

США збили протикорабельну балістичну ракету в Червоному морі, яка була націлена на американське комерційне судно.

Про це повідомляє Центральне командування США у соціальній мережі X.

У Центкомі заявили, що у ніч проти 9 квітня кораблі ВМФ США "успішно вразили й знищили одну протикорабельну балістичну ракету", запущену єменськими хуситами, яких підтримує Іран.

Зазначається, що ракета була запущена над Аденською затокою і, ймовірно, була націлена на контейнеровоз MV Yorktown під американським прапором, який супроводжували два військові кораблі США – USS Laboon та USS Mason, есмінці класу Arleigh Burke.

У повідомленні також підтверджується, що на жодному "американському, коаліційному чи комерційному судні" не зареєстровано жодних травм чи пошкоджень.

"Було встановлено, що ABSM є безпосередньою загрозою США, коаліції та торговим судам у регіоні. Ці дії вживаються, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торговельних суден", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще одну ракету хуситів перехопив німецький корабель військово-морської місії Євросоюзу 7 квітня.

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