Перші жертви хуситів у Червоному морі: загинули моряки мирного судна

Хусити атакують кораблі в Червоному морі від листопада 2023 року в рамках, як вони стверджують, кампанії солідарності з палестинцями.

У середу, 6 березня, внаслідок ракетної атаки хуситів на торгове судно в Червоному морі загинули двоє моряків. Це перші жертви ударів цього єменського угруповання, яке підтримує Іран, по суднах на одному з найжвавіших морських шляхах світу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на британських та американських офіційних осіб.

Хусити взяли на себе відповідальність за атаку, в результаті якої грецький корабель True Confidence під прапором Барбадосу спалахнув на відстані приблизно 50 морських миль (близько 90 км) від узбережжя єменського порту Аден.

Також читайте Хто такі хусити у Ємені та що про них відомо: деталі

"Принаймні 2 невинних моряки загинули. Це був сумний, але неминучий наслідок того, що хусити безрозсудно обстріляли міжнародне судно ракетами. Вони повинні зупинитися”, - йдеться у повідомленні посольства Британії в Ємені у мережі Х.

Високопоставлений чиновник США також підтвердив загибель двох моряків.

Хусити атакують кораблі в Червоному морі від листопада 2023 року в рамках, як вони стверджують, кампанії солідарності з палестинцями під час війни, яку веде Ізраїль з терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази. За твердженням бойовиків, їхніми цілями є кораблі, які пов’язані з Ізраїлем, США та Великою Британією.

Судно True Confidence належить зареєстрованій у Ліберії компанії True Confidence Shipping і управляється грецькою компанією Third January Maritime, йдеться в спільній заяві обох компаній. Вони сказали, що корабель не мав зв'язку зі Сполученими Штатами.

Чотири дні тому “Рубімар” - балкер, що належить Великій Британії, став першим судном, яке затонуло в результаті атаки хуситів, після того, як два тижні плив із серйозними пошкодженнями від ракетного удару. Весь екіпаж благополучно евакуювали з цього судна.

Атаки хуситів порушили глобальне судноплавство, змусивши фірми змінити маршрути на довші та дорожчі подорожі навколо південної Африки. Вартість страхування семиденної подорожі Червоним морем зросла на сотні тисяч доларів.

Нагадаємо, у січні цього року хусити атакували корабель США балістичними ракетами.

Читайте також: